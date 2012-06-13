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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 15:33 BJT

〔泰国央行〕维持指标利率在3.0%不变,一如预期

路透曼谷6月13日电---泰国央行周三宣布维持指标利率在3.0%不变,一如预期.央行并称:

* 利率对经济增长适合,准备在必要时进行调整.

* 经济增长风险大于通胀风险.

* 由于油价下跌通胀压力放缓,仍在目标区间内.

* 一致达成利率决议.

* 欧债危机和西班牙情势令全球风险上升.

* 经济增长率或仍接近预估的6%.(完)

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