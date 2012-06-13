〔欧元债市〕10年券标售前德债期货低开,市场仍然关注西班牙问题

中国信用债：16中城建MTN1付息存在不确定性，因融资受限流动性存在压力
路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
路透伦敦6月13日电---德国公债期货周三在10年债标售前低开,扩大上日跌幅,不过进一步下跌的空间有限,因市场仍在关注西班牙公债收益率(殖利率)的上涨.
虽然欧洲同意向西班牙银行业提供1,000亿欧元援助,但该国的压力犹存,因市场普遍担忧新债务是否优先于该国公债获得偿还,以及马德里是否能以可承受的利率继续借款.
路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
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路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。