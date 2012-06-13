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债券 | 2012年 6月 13日 星期三 14:31 BJT

〔欧元债市〕10年券标售前德债期货低开,市场仍然关注西班牙问题

路透伦敦6月13日电---德国公债期货周三在10年债标售前低开,扩大上日跌幅,不过进一步下跌的空间有限,因市场仍在关注西班牙公债收益率(殖利率)的上涨.

虽然欧洲同意向西班牙银行业提供1,000亿欧元援助,但该国的压力犹存,因市场普遍担忧新债务是否优先于该国公债获得偿还,以及马德里是否能以可承受的利率继续借款.

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