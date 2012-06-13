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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 14:39 BJT

〔澳洲股市〕收低0.2%,银行股下跌

路透墨尔本6月13日电---澳洲股市周三小跌0.2%,投资者在周末希腊选举前夕小心翼翼,不过煤炭生产商Whitehaven(WHC.AX)上涨4.5%,因此前有公司与其接触表达收购意向.

大银行未能守住稍早涨势,澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)收低0.9%.交易商称,多仓都被结清,以防希腊反对撙节的政党赢得选举,空头也同样紧张,担心结果有利于风险资产.

最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数下跌9点,至4,063.8点,周二上涨0.2%.(完)

--编译 程琳;审校 李爽

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