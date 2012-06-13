〔澳洲股市〕收低0.2%,银行股下跌

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透墨尔本6月13日电---澳洲股市周三小跌0.2%,投资者在周末希腊选举前夕小心翼翼,不过煤炭生产商Whitehaven(WHC.AX)上涨4.5%,因此前有公司与其接触表达收购意向.
大银行未能守住稍早涨势,澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)收低0.9%.交易商称,多仓都被结清,以防希腊反对撙节的政党赢得选举,空头也同样紧张,担心结果有利于风险资产.
最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数下跌9点,至4,063.8点,周二上涨0.2%.(完)
--编译 程琳;审校 李爽
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。