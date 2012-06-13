〔香港新股〕永达汽车称IPO搁置不影响拓展计划,近阶段仍会寻机上市

路透上海6月13日电---虽然5月底搁置了H股首次公开发行(IPO)计划,但中国乘用车零售商--永达汽车高层周三表示,公司今年的新店拓展计划将不会受到影响.另外,公司近阶段还将寻找合适时间在香港上市.

永达汽车董事局副主席王志高在一小型媒体会上指出,近期国内经济增速放慢及车市低迷,但公司主攻的高端及豪华车市场仍保持快速成长.可以预见,未来3-5年国内高端及豪华车市场需求仍较旺盛,公司业务总体毛利率仍可维持.

"当初做新店计划,我就没想过用IPO的钱,因为钱还没有到我口袋里."他指出,新店拓展将利用自有资金、银行贷款等多种渠道来解决.

因市况低迷,正在IPO路演的永达汽车5月28日宣布暂缓原定于5月30日的H股上市计划.永达汽车原来计划按每股7.6-10.8港元发行3.122亿股股份,集资高至4.34亿美元(33.7亿港元),其上市代码为"3669".

公司今年将推进25个新网点的建设,其中24间新网点用于经营豪华和超豪华品牌,估计总投资近10亿元人民币,预计年内将有23间新网点将开业.而目前公司现有66间网点(包括4S经销店、售后服务、展厅及二手车中心)中,有40间专门负责豪华和超豪华品牌,2011年豪华和超豪华品牌乘用车销售业务的毛利率为6.0%.

按售价区分,超豪华品牌是指售价超过100万元的乘用车,例如保时捷(PSHG_p.DE)、宾利等;豪华品牌是指30-100万元的车,例如奥迪、宝马(BMWG.DE)、奔驰等.2006-2011年,中国的高端及豪华车市场以逾四成的年均增速成长,有咨询机构预计,未来五年该块市场仍能以年均近两成的增速长大.

永达汽车已与诸多豪华和超豪华品牌建立长期合作关系,例如宝马、MINI、奥迪、保时捷、凯迪拉克等近10个品牌.这些品牌今年来在中国仍保持热销局面,例如宝马前五月在中国销量同比增长34%,同期国内乘用车市场增速仅为5.5%.

对于H股IPO计划,王志高指出,"港交所已把门票给我们了,我们随时可以上市."

按港交所相关规定,新股聆讯通过后六个月内,公司可自主安排上市.他说,目前公司将密切关注全球经济状况,欧债危机等海外形势,一旦股市回暖,将安排合适时间在香港正式挂牌上市.

根据其公开披露材料,公司计划用募集资金用于网点拓展和升级、收购兼并及补充营运资本.他说,就目前市场情况和发展机遇,这次若融资成功,公司3-5年内不用再发新股筹资.但若是有大的并购机会,那就可能另当别论了.

目前已有不少国内汽车经销商在国内及香港上市,例如庞大集团(601258.SS)、中升控股(0881.HK)、正通汽车(1728.HK)、宝信汽车(1293.HK)等.国内最大的全国性汽车经销商--广汇汽车已向中国证监会递交A股IPO申请.(完)