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市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 14:54 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎持稳,交易商关注意大利公债标售

路透苏黎世6月13日电---瑞郎兑美元及欧元周三变动不大,投资者仍在场外观望,因周四意大利将标售公债,周末希腊将进行决定欧元命运的大选.

欧元上日一直承压,因市场持续忧虑西班牙受困的银行业,西班牙公债收益率(殖利率)升至欧元面市以来高位.

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