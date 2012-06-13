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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 14:56 BJT

〔法国数据〕4月经常帐赤字为42亿欧元,3月修正后为赤字44亿欧元--央行

路透6月13日电---法国央行周三公布,法国4月经常帐赤字缩窄至42亿欧元,3月修正后为赤字44亿欧元,前值为赤字41亿欧元.(完)

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