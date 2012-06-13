版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 15:00 BJT

〔国际油市〕布兰特原油在97美元上方持稳,关注OPEC会议和希腊选举

路透新加坡6月13日电---布兰特原油周三在97美元上方持稳,欧洲解决债务危机能力的不确定性加剧市场对石油需求增长减缓的担忧,从而令涨势受限.本周石油输出国组织(OPEC)将召开会议.

投资者在关注OPEC产量政策是否会有变化,因为油价强硬派呼吁沙特抑制过剩产量.他们也在等待希腊大选结果,以了解决策者可能采取什么样的举措来解决欧债危机.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐