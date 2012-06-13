〔中国股市〕沪综指收高1.3%创近四周最大单日涨幅,保险股领涨大盘

路透北京6月13日电---中国股市沪综指周三放量收高1.3%.隔夜美股从处于困境的欧洲债市中获得指引反弹收高,国内股市在保险及券商股领涨下亦大幅上扬.但分析人士认为,在外部风险未消下市场观望情绪仍重,短期股指料仍围绕2,300点附近整固.

沪综指.SSEC收报2,318.924点,上涨29.133点或1.27%.前次最大单日涨幅为5月17日的1.39%;今日上海A股成交额为737亿元人民币,上交易日为551亿元.

浙商证券分析师王伟俊称,当前市场最大的风险来自于欧债问题,市场整体情绪仍然悲观.但从国内来看流动性状况已较年初大为改善,股指再次下测年内低点2,132点的可能性不大,料短期继续振荡整固可能性较大.

美国股市周二反弹上行,收高逾1%,继续从处于困境的欧洲债市中获得指引,西班牙公债收益率(殖利率)从稍早触及欧元面世来的纪录高位回落.[ID:nSB1605706]

保监会拟降低保险资金投资基础设施项目门槛的消息刺激保险股大涨,新华保险(601336.SS)涨停收报34.49元,中国人寿(601628.SS)亦大涨7.19%.

中国正酝酿继续放宽保险资金的投资限制.中国证券报周三报导,保监会拟修订相关管理办法,以降低保险资金投资基础设施项目门槛,更多基建项目有望成为险资的投资选择.[ID:nSB1606186]

沪深300指数7月合约CIFN2尾盘报2,562.4,涨1.51%,成交量为286,417手.