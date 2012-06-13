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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 15:01 BJT

《汇市简讯》欧元/美元若无法在1.25上方站稳,将面临进一步的下跌

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* 欧元/美元轻微反弹并重新测试1.25略上方水准,但在1.2550附近则有大量卖单浮现.

* 停止单在1.2520/30+,关键支撑水准在1.2440/35附近.

* 1.2550附近的21日移动均线得到巩固,因为行权价在1.2550的期权到期.

* 行权价在更低水准的期权,包括1.2500、1.2465、1.2455/50和1.2445/40都对汇价起到影响.

* 空头目标是一旦基础跌势重启,汇价将回到1.23和1.22区域.

* 周末的希腊大选是当前最近的事件风险.(完)

--编译 高琦; 审校 丁琦

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