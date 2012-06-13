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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 15:14 BJT

〔日圆汇率〕财相安住淳称将在必要时采取适当行动应对日圆上涨

路透东京6月13日电---日本财务大臣安住淳周三表示,正密切关注外汇市场波动,将在必要时采取适当行动应对日圆上涨.

"我们担心日圆升值可能损及企业信心...我们正密切关注汇市波动,将针对(日圆升值)采取及时且适当的行动,"安住淳对参议院预算委员会说.(完)

--编译 侯向明;审校 龚芳

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