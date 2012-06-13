〔日本央行〕总裁白川方明:本周会议将评估日圆升值对经济的影响

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透东京6月13日电---日本央行总裁白川方明周三表示,本周的政策会议中,该行将会评估欧债危机及日圆升值的冲击对经济的影响.
"我们知道日圆升值会损及日本企业信心及公司营收."白川方明在国会表示
"本周我们将会审慎评估经济状况,并适当地引导政策,将欧洲债务问题及其衍生的汇率波动效应纳入考量."
日央行周五将结束为期两天的政策会议,预料将维持货币政策不变,保留备选工具以防周日希腊大选引发新的市场动荡.(完)
--编译 张明钧;审校 田建华
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。