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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 15:19 BJT

〔日本央行〕总裁白川方明:本周会议将评估日圆升值对经济的影响

路透东京6月13日电---日本央行总裁白川方明周三表示,本周的政策会议中,该行将会评估欧债危机及日圆升值的冲击对经济的影响.

"我们知道日圆升值会损及日本企业信心及公司营收."白川方明在国会表示

"本周我们将会审慎评估经济状况,并适当地引导政策,将欧洲债务问题及其衍生的汇率波动效应纳入考量."

日央行周五将结束为期两天的政策会议,预料将维持货币政策不变,保留备选工具以防周日希腊大选引发新的市场动荡.(完)

--编译 张明钧;审校 田建华

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