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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 15:07 BJT

〔日本股市〕在大盘股带动下收高,但欧元区忧虑仍带来压力(更新版)

(新增更多细节)

* 钢铁股表现好于大盘,受新日本制铁上涨带动

* 在重大事件举行前,投资者不愿建仓

* 日立涨2.4%,因其将收购德国一家发电站服务供应商

路透东京6月13日电---日股日经指数周三受到少数大盘股上扬提振,但更广泛的市场表现疲弱,因投资者仍担心西班牙很难为其债务融资,以及即将举行的希腊大选.

日经指数.N225收涨0.6%,报8,587.84点,受权重股Fast Retailing、软银及其它国内营收强劲的个股带动.下跌与上涨个股之比为8比7.

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