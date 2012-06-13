〔日本股市〕在大盘股带动下收高,但欧元区忧虑仍带来压力(更新版)

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
(新增更多细节)
* 钢铁股表现好于大盘,受新日本制铁上涨带动
* 在重大事件举行前,投资者不愿建仓
* 日立涨2.4%,因其将收购德国一家发电站服务供应商
路透东京6月13日电---日股日经指数周三受到少数大盘股上扬提振,但更广泛的市场表现疲弱,因投资者仍担心西班牙很难为其债务融资,以及即将举行的希腊大选.
日经指数.N225收涨0.6%,报8,587.84点,受权重股Fast Retailing、软银及其它国内营收强劲的个股带动.下跌与上涨个股之比为8比7.
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。