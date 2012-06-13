版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 15:14 BJT

〔日本债市〕公债价格下跌且收益率曲线趋陡,随后将标售20年期日债

路透东京6月13日电---日本公债价格周三下跌,超长期公债价格受压尤大,因随后一天将进行20年期公债标售,投资者为此腾挪空间.

一些策略师表示,6月20日日本公债季度赎回前的买兴,将支撑20年期日本公债标售需求.本次标售规模为1.2万亿(兆)日圆(150亿美元).

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐