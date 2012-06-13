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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 15:16 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑遭轧空,料在0.8050受阻

0653GMT

* 欧元/英镑在欧洲开盘获得大量买单提振.

* 投机者被轧空.

* 美国投资银行依然在接近0.8050高点水准买进.

* 21日移动均线切入位0.80476和0.8050将浮现卖单.

* 技术面转弱,支持预期触顶看法.必须站上0.8080,才能消除偏空看法.(完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

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