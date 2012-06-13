版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 15:15 BJT

〔标题新闻〕西班牙5月消费者物价指数(CPI)终值为较上年同期上涨1.9%,较前月下降0.1%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nE8E8EU03J]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐