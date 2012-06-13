版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 15:43 BJT

《汇市简讯》英镑/美元的38.2%费波纳奇回档技术位面临威胁

0708GMT

* 由于欧元/英镑轧空,1.5454-1.5590的38.2%费波纳奇回档技术位1.5538受到关注

* 下方50%,61.8%和76.4%的费波纳奇回档技术位--1.5522,1.5506和1.5486构成支撑

* 行权价在1.5500和1.5600的期权今日到期.1.5601为6月7日高位

* 英国养老金缺口创纪录增速

* 英国央行总裁明晚在Mansion House讲话.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐