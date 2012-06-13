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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 15:32 BJT

〔瑞士数据〕5月综合生产者物价指数(PPI)较上年同期下滑2.3%

路透苏黎世6月13日电---瑞士5月综合生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.2%,较上年同期下滑2.3%.(完)

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