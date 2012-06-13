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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 15:31 BJT

〔新兴汇市〕亚洲货币多数上扬,但欧元区忧虑限制涨幅

* 在希腊大选前,美元/亚币料受支撑

* 菲律宾披索/美元触及一个月高位

路透新加坡6月13日电---大多数亚洲货币周三上扬,但近期涨幅可能受限,因市场忧虑西班牙举债成本飙升局面,同时担心周末的希腊选举或将令市场更加动荡.

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