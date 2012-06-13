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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 15:36 BJT

〔韩国汇市〕韩元追随股市升势小幅走高,韩债下跌

路透首尔6月13日电---韩元KRW=周三小涨,从昨日跌势中反弹,因外资转为买超韩国股票.

韩元/美元KRW=KFTC周三本地收盘报1,168.4,周二收盘价为1,170.5.

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