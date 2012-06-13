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市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 15:45 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元唯有突破1.5664,跌势方可逆转

0724 GMT

* 空单设在1.5570,预期英镑将跌向1.5350

* 我们的停止单在1.5620,在上周四高点1.5601的上方

* 只有突破1.5664(1.6304-1.5269这波跌势的38.2%回档位),才可能逆转走势.(完)

--编译 隋芬; 审校 蔡美珍

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