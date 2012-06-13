〔表格〕外资在韩国股市转为买超1,553亿韩元

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透首尔6月13日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11转为买超1,553亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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6月13日 155.3 32.5 150.9
6月12日 -39.1 79.1 43.0
6月11日 218.8 15.4 -250.2
6月8日 5.7 47.9 -59.0
6月7日 307.9 142.2 -475.1
6月5日 -341.9 391.8 -214.6
6月4日 -272.7 -84.0 -142.7
6月1日 -201.3 33.8 123.1
5月31日 -20.2 -48.9 47.7
5月30日 158.1 70.6 61.8
5月29日 29.6 185.3 -305.6
5月25日 -135.1 215.0 -47.3
5月24日 -232.2 145.9 4.1
5月23日 -382.0 177.6 168.3
5月22日 -3.9 -51.8 109.5
5月21日 -57.9 12.5 87.0
5月18日 -429.8 134.7 288.6
5月17日 -51.4 129.4 107.5
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本月以来 -145.5 572.0 -1,127.2
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今年以来 7,108.9 -895.4 -3,602.9
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(完)
--编译 许娜;审校 隋芬
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。