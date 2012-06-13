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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 15:48 BJT

〔表格〕外资在韩国股市转为买超1,553亿韩元

路透首尔6月13日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11转为买超1,553亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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6月13日 155.3 32.5 150.9

6月12日 -39.1 79.1 43.0

6月11日 218.8 15.4 -250.2

6月8日 5.7 47.9 -59.0

6月7日 307.9 142.2 -475.1

6月5日 -341.9 391.8 -214.6

6月4日 -272.7 -84.0 -142.7

6月1日 -201.3 33.8 123.1

5月31日 -20.2 -48.9 47.7

5月30日 158.1 70.6 61.8

5月29日 29.6 185.3 -305.6

5月25日 -135.1 215.0 -47.3

5月24日 -232.2 145.9 4.1

5月23日 -382.0 177.6 168.3

5月22日 -3.9 -51.8 109.5

5月21日 -57.9 12.5 87.0

5月18日 -429.8 134.7 288.6

5月17日 -51.4 129.4 107.5

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本月以来 -145.5 572.0 -1,127.2

-------------------------------------------------

今年以来 7,108.9 -895.4 -3,602.9

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(完)

--编译 许娜;审校 隋芬

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