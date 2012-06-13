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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 16:03 BJT

〔金属期市〕期铜微升,但仍受到欧洲相关忧虑打压

路透上海6月13日电---铜价周三微升,但多数时候陷于窄幅区间交投,且成交清淡,反映出投资者的谨慎心态,因应对欧元区债务危机的决心仍不明确,令原材料需求前景蒙阴.

西班牙借贷成本不断飙涨,加之本周末的希腊大选存在不确定性,令高风险资产的偏好有所削减.周一伦铜曾在亚洲市场创下近两个月最大涨幅.

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