《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月13日

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透北京6月13日电---以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:57时, 1港元=0.82121人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 9.27 9.95 1.13 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 7.74 4.38 2.15 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 9.30 5.38 2.10 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.90 2.42 1.96 ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 3.49 1.22 3.48 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 6.24 2.84 2.68 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 11.35 5.90 2.34 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 7.33 3.42 2.61 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 10.13 9.90 1.25 招商地产000024.SZ200024.SZ 26.18 15.55 2.05 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 6.93 3.82 2.21 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 10.75 7.32 1.79 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 27.66 17.84 1.89 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 4.06 2.46 2.01 ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 9.72 4.83 2.45 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.29 2.44 2.14 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 14.42 9.58 1.83 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 8.12 4.70 2.10 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 4.48 2.58 2.11 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 14.42 9.64 1.82 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 5.51 3.03 2.21 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 13.45 5.84 2.80 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 9.88 8.30 1.45 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.20 2.53 1.54 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 4.58 3.44 1.62 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 3.31 2.06 1.96 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 26.55 19.37 1.67 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 4.98 3.95 1.54 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 7.19 4.51 1.94 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 6.15 3.76 1.99 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 9.70 6.13 1.93 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 23.92 18.57 1.57 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 6.10 2.99 2.48 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 6.78 3.53 2.34 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 31.69 18.14 2.13 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 44.78 27.21 2.00 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.67 1.85 2.42 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 5.60 3.38 2.02 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.96 1.17 2.04 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 7.70 6.95 1.35 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 4.63 2.72 2.07 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 92.00 70.14 1.60 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 李然; 审校 张喜良 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。