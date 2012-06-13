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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 16:22 BJT

〔IEA月报〕油价上行风险仍大,供应较好但非供过于求

路透伦敦6月13日电---国际能源署(IEA)周三表示,过去数月伊朗原油出口大幅下滑,并可能进一步降低,进而再度推高油价,实际上是在呼吁石油输出国组织(OPEC)维持当前的高产出水准.

IEA称,油市近几年得到了更好的供应,但警告称不能称之为供过于求.

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