〔路透基点〕中国大型银行青睐宝钢集团350亿元人民币融资案--RLPC

路透香港6月13日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,宝钢集团将为新钢铁厂筹集至多348.4亿元人民币(54.7亿美元)资金,中国主要银行料会提供支持.尽管中国银监会5月向该行业发出风险警示.

消息人士表示,中国农业银行、中国银行、中国建设银行和中国工商银行这四大行中至少已有两家银行参与进来,并承诺要向宝钢集团提供融资,可能包括一项银团贷款.

路透报导称,宝钢计划在广东省湛江市建设年产1,000万吨钢铁的项目,已在5月25日得到国家发改委批准.项目投资总额达696.8亿元人民币.

根据发改委对此项目的审批文件显示,宝钢自身的投入占投资总额的50%,剩下的一半将寻求银行贷款.

**是否组建银团**

市场传闻称,该公司可能自行安排或委任几家银行牵头银团贷款,也可能选择双边贷款.消息人士表示,宝钢将依赖关系银行筹款.

四大行之一中的一名消息人士透露,该行正致力于可能的银团贷款,但交易规模仍"有待宝钢决定."其并补充道,在此银团交易中,有几家银行是牵头本案的潜在候选人.

四大行中另一家银行的消息人士称,该行对宝钢的额外信贷额度已获得内部批准,"显示出对此项目的支持"."我们将向宝钢的信贷额度增加至少数十亿元人民币,甚至高于100亿元人民币,但我们尚未听说银团贷款事宜,"这位消息人士称.

宝钢一关系银行的消息人士说:"所有银行都知道宝钢信誉良好."如果他们拥有足够的信贷额度,则无需组建银团,因为这么做耗费的时间更长,且更加复杂.他们可以只提供双边贷款.该消息人士补充道,"该行正在通过内部评估来向此项目提供信贷."

据消息人士透露,贷款可能通过宝钢集团子公司宝钢湛江钢铁作为借款人.

一宝钢发言人回应道,公司"肯定会通过外部渠道进行融资."但他表示,本案目前还没有相关细节.

**银监会发出警告**

银监会5月底发出警告,称中国钢铁和有色金属行业对银行业带来最大风险.据经济参考报报导,一位银监会的匿名官员指出,这两个行业目前被视为比房地产行业的风险还要大.房地产行业在政策收紧的背景下难以获得银行贷款.

该报导援引发改委的数据显示,第一季钢铁生产商的净利较上年同期下降67.8%,这会影响这些公司的偿债能力.报导援引一匿名银行业者的话称,向钢铁公司提供的贷款规模约占内地银行去年放贷总额的四分之一.

广东一商业银行的当地消息人士称,只有大型银行会积极参与宝钢的融资案,受风险警示影响,中小型商业银行发现很难向钢铁行业提供额度.

"主要的参与者将是四大行和具有流动性的其他大型银行,"此消息人士表示,"像我们这样的小型银行甚至可能不会得到内部信贷批准.就算我们真的参与进来,我们的贡献也微乎其微."

**意外通过批准**

在快速振兴中国低迷经济的道路上,宝钢湛江项目是今年获得政府通过的众多大规模投资项目的其中之一.该项目也涉及建设电厂和港口.

路透报导称,宝钢自2008年以来就在等待当局审批,目的是将公司业务转向沿海,以节省成本同时整合当地规模较小的工厂.

两位消息人士指出,宝钢正在考虑降低投资总额,因为这个项目的总体规划在2008年提交以来,情况发生了变化.

"宝钢对项目的通过感到意外...公司确实考虑过组建银团的构想,但尚未决定融资的期限、规模或结构,"关系银行的消息人士称.

据发改委文件显示,此项目的施工期估计要四年.

银行消息人士透露,该公司在5月31日举行了奠基仪式,数家大型中资银行代表出席.

宝钢是在上海上市的宝山钢铁的母公司,且以产能计,为中国第三大钢铁制造商.该公司2011年的原钢产量达4,334万吨.

根据汤森路透数据显示,宝钢的未尝债务规模为160亿元人民币.(完)