〔希腊金融〕选举临近,银行存款加速流失--业内人士

中国信用债：16中城建MTN1付息存在不确定性，因融资受限流动性存在压力
路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
路透雅典6月13日电---两名资深银行业人士周三称,近几天里,希腊大银行每天合计流失5-8亿欧元存款,随着6月17日议会选举临近,流失速度还在加快.
中小型银行存款流失速度介于每天1,000-3,000万欧元.
一名银行人士称,由于希腊可能被迫退出欧元区的忧虑升温,银行存款流出速度加快,周二尤甚.(完)
--编译 程琳;审校 丁琦
路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
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路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。