〔希腊金融〕选举临近,银行存款加速流失--业内人士

背景资料：中国证监会近期出台新政策一览

路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。