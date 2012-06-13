版本:
中国
债券 | 2012年 6月 13日 星期三 16:39 BJT

〔希腊金融〕选举临近,银行存款加速流失--业内人士

路透雅典6月13日电---两名资深银行业人士周三称,近几天里,希腊大银行每天合计流失5-8亿欧元存款,随着6月17日议会选举临近,流失速度还在加快.

中小型银行存款流失速度介于每天1,000-3,000万欧元.

一名银行人士称,由于希腊可能被迫退出欧元区的忧虑升温,银行存款流出速度加快,周二尤甚.(完)

--编译 程琳;审校 丁琦

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐