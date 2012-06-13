〔企业并购〕破产的萨博找到了买家

路透斯德哥尔摩6月13日电---破产的瑞典汽车制造商萨博(Saab)高层周三表示,萨博已找到了买家.媒体报导该买家是一个瑞典-中国企业集团.

萨博自1947年开始生产汽车,在2011年底宣布破产,这离前东家通用汽车(GM.N)将其卖给荷兰Spyker集团还不到两年时间.

此后该案破产管理人一直在为萨博寻找买家,该管理人在一份声明中称,现在已经达成了出售协议.但并未透露买家.

公司将于1100GMT召开新闻发布会.

公共电台和企业报纸Dagens Industri援引消息报导称,一家名叫National Electric Vehicle

Sweden (NEVS)的公司正是萨博的买家,其击败了来自中国浙江青年莲花汽车的竞购.

NEVS的一名发言人已证实提出购买要约,但拒绝透露进一步细节.周三无法立即联系到该发言人进行置评.

NEVS的执行长和主要所有人是一位瑞籍华人蒋大龙(Kai Johan Jiang).

NEVS公司网站显示,该公司被National Modern Energy Holdings和Sun Investment LLC所拥有,持股比例分别为51%和49%.(完)