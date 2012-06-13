〔企业并购〕破产的萨博找到了买家

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透斯德哥尔摩6月13日电---破产的瑞典汽车制造商萨博(Saab)高层周三表示,萨博已找到了买家.媒体报导该买家是一个瑞典-中国企业集团.
萨博自1947年开始生产汽车,在2011年底宣布破产,这离前东家通用汽车(GM.N)将其卖给荷兰Spyker集团还不到两年时间.
此后该案破产管理人一直在为萨博寻找买家,该管理人在一份声明中称,现在已经达成了出售协议.但并未透露买家.
公司将于1100GMT召开新闻发布会.
公共电台和企业报纸Dagens Industri援引消息报导称,一家名叫National Electric Vehicle
Sweden (NEVS)的公司正是萨博的买家,其击败了来自中国浙江青年莲花汽车的竞购.
NEVS的一名发言人已证实提出购买要约,但拒绝透露进一步细节.周三无法立即联系到该发言人进行置评.
NEVS的执行长和主要所有人是一位瑞籍华人蒋大龙(Kai Johan Jiang).
NEVS公司网站显示,该公司被National Modern Energy Holdings和Sun Investment LLC所拥有,持股比例分别为51%和49%.(完)
--编译 侯向明; 审校 高琦
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。