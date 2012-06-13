〔中国债市〕人民币利率互换短端领涨,受资金市场七天回购利率升势助推

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透上海6月13日电---中国人民币利率互换(IRS)周三续涨,其中短端因七天回购利率升势引领涨幅居前.交易员认为,机构对中国经济的预期相对平稳,基本面因素影响暂退其次,IRS短期走势可能更多地需要关注资金面变化情况.
银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三持续上涨.本月5日例行上缴存款准备金后,资金面已较脆弱,且恰逢半年度考核关口,流动性渐行渐"紧".加之大型银行存款流失严重,进一步推升资金成本.[ID:nSB1606792][CN/CN]
北京一银行交易员称,今日IRS涨势主要是受资金市场七天回购利率上行影响.IRS"短端涨得多,长端跟随而已.毕竟(基本面)大方向应该还没变."
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 2.5425/2.6700 2.5020/2.6020 2.6500/2.7500 2.8020/2.9020 2.7960/3.0760
周二 2.4650/2.5800 2.4300/2.5280 2.5580/2.6580 2.7320/2.8320 2.7480/3.0240
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变动 +0.0775/+0.0900 +0.0720/+0.0740 +0.0920/+0.0920 +0.0700/+0.0700 +0.0480/+0.0520
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。