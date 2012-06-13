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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 16:34 BJT

〔中国债市〕人民币利率互换短端领涨,受资金市场七天回购利率升势助推

路透上海6月13日电---中国人民币利率互换(IRS)周三续涨,其中短端因七天回购利率升势引领涨幅居前.交易员认为,机构对中国经济的预期相对平稳,基本面因素影响暂退其次,IRS短期走势可能更多地需要关注资金面变化情况.

银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三持续上涨.本月5日例行上缴存款准备金后,资金面已较脆弱,且恰逢半年度考核关口,流动性渐行渐"紧".加之大型银行存款流失严重,进一步推升资金成本.[ID:nSB1606792][CN/CN]

北京一银行交易员称,今日IRS涨势主要是受资金市场七天回购利率上行影响.IRS"短端涨得多,长端跟随而已.毕竟(基本面)大方向应该还没变."

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 2.5425/2.6700 2.5020/2.6020 2.6500/2.7500 2.8020/2.9020 2.7960/3.0760

周二 2.4650/2.5800 2.4300/2.5280 2.5580/2.6580 2.7320/2.8320 2.7480/3.0240

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变动 +0.0775/+0.0900 +0.0720/+0.0740 +0.0920/+0.0920 +0.0700/+0.0700 +0.0480/+0.0520

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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