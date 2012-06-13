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市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 16:38 BJT

〔欧洲汇市〕英镑受压制,投资者静候希腊大选

路透伦敦6月13日电---英镑兑欧元周三微跌,因避险资金流向英镑的势头放缓;英镑兑美元走势亦脆弱,投资者静候周末希腊大选结果.

由于没有英国数据将公布,英镑走势似将受欧元区局势进展推动.西班牙公债收益率(殖利率)上涨,且希腊大选或增加该国退出欧元区机率的忧虑,都令英镑兑美元承压.

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