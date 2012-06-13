〔英国金融〕英国银行业储备大量现金,缘于市场压力而非监管--FSA

路透伦敦6月13日电---英国金融服务监管局(FSA)执行长Hector Sants表示,该国银行业正储备大量现金和资本,原因是市场压力而非监管规定.

本月即将离任的Sants称,贷款机构担心,如果他们手中没有大量现金,市场将会认为他们不安全.

"决定银行所持现金数量的是市场气氛,而非监管机构,"Sants周三向英国广播公司(BBC)表示.

FSA将在2013年初被废除,取而代之的是两家新监管机构,其中一家将隶属于英国央行,从而使该行成为全球最有权力的央行.

英国议员称,这项改革不会令英国央行充分负责,但Sants称,这并不是权力过大的问题之一.此改革现处于等待议会批准的最后阶段.

"我们可能担心,给予一个单个管理机构的操作任务过大.面临的操作风险是,一个人很难管理,"他称.

Sants还关注英国被排除在欧元区银行业联盟之外,自己制定规则.

"这将是一个难以实行的模式,"他称,事实上,在"此规则前"英国将毫无办法,因为我们失去了所有的控制."(完)