〔英国金融〕英国银行业储备大量现金,缘于市场压力而非监管--FSA

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透伦敦6月13日电---英国金融服务监管局(FSA)执行长Hector Sants表示,该国银行业正储备大量现金和资本,原因是市场压力而非监管规定.
本月即将离任的Sants称,贷款机构担心,如果他们手中没有大量现金,市场将会认为他们不安全.
"决定银行所持现金数量的是市场气氛,而非监管机构,"Sants周三向英国广播公司(BBC)表示.
FSA将在2013年初被废除,取而代之的是两家新监管机构,其中一家将隶属于英国央行,从而使该行成为全球最有权力的央行.
英国议员称,这项改革不会令英国央行充分负责,但Sants称,这并不是权力过大的问题之一.此改革现处于等待议会批准的最后阶段.
"我们可能担心,给予一个单个管理机构的操作任务过大.面临的操作风险是,一个人很难管理,"他称.
Sants还关注英国被排除在欧元区银行业联盟之外,自己制定规则.
"这将是一个难以实行的模式,"他称,事实上,在"此规则前"英国将毫无办法,因为我们失去了所有的控制."(完)
--编译 许娜; 审校 高琦
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。