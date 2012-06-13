〔欧洲政经〕英国财臣奥斯本暗示希腊或许需要离开欧元区

中国信用债：16中城建MTN1付息存在不确定性，因融资受限流动性存在压力
路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
路透伦敦6月13日电---英国财长奥斯本暗示,为了让德国拿出更多钱来拯救欧元,欧洲可能需要牺牲掉希腊的欧元区成员国身份.这番暗示无疑会激怒欧元区领导人.
英国和欧盟其它国家在如何解决危机的问题上冲突不断,伦敦当局坦率拒绝参与任何欧元区银行业联盟.
奥斯本称:"我根本不知道希腊是否需要离开欧元区,以便欧元区采取必要措施维系欧元的存在."此言周三刊登在英国泰晤士报.
"我只是不知道德国政府是否会要求希腊退出,以向国民解释为何需要做诸如建立银行业联盟、发行欧元区共同债券这样的事情."(完)
--编译 程琳;审校 王洋
路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
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路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。