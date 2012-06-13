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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 17:43 BJT

〔欧洲金融〕需强化金融和财政一体化--欧盟峰会结论草案

路透布鲁塞尔6月13日电---欧盟领导人6月28-29日峰会的决议草案显示,欧元区需大幅加强金融和财政一体化并加强治理,欲达成这些目标的进程计画,将由欧盟高层官员的一份报告列出.

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