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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 16:51 BJT

《汇市简讯》美元/加元:61.8%回档位1.0250为盘中低点

0830GMT

* 美元/加元日低为1.0250,是1.0202-1.0327走势的61.8%回档位

* 阻力位在1.0280(亚洲盘中高位)和1.0300

* 加拿大央行总裁卡尼称"若干因素"支撑加元

* 西德克萨斯中质油报每桶83.45美元,昨日逼近81.00美元的支撑位

* 银价在29.00附近面临阻力.(完)

--编译 王洋;审校 隋芬

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