〔欧洲政经〕欧洲需要成长计画以遏制危机蔓延--意大利总理

中国信用债：16中城建MTN1付息存在不确定性，因融资受限流动性存在压力
路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
路透罗马6月13日电---意大利总理蒙堤周三表示,为了遏制欧债危机蔓延,欧盟领袖必须提出可靠的成长计画,包括扩大投资,最终并发行欧元区共同债券.
蒙堤在下议院中表示,6月28日的欧盟峰会必须提出"可靠的成长重点",采取行动增加公共投资,朝向发行欧元区共同债券的目标努力.
意大利10年期公债收益率周二触及6.3%,为1月以来最高,而且较德国可比公债利差走阔至490基点.
他表示,"如果有较佳的成长前景,利差将可缩窄",意大利将可免受"牵连".
他说,意大利"全面地"地朝达成预算目标迈进.(完)
--编译 李婷仪;审校 田建华
路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
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路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。