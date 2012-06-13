〔希腊金融〕大选临近,希腊银行存款流失速度明显加快--业内人士(更新版)

中国信用债：16中城建MTN1付息存在不确定性，因融资受限流动性存在压力
路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
(新增细节)
路透雅典6月13日电---资深银行业人士周三表示,鉴于6月17日大选临近,及有关希腊或被迫退出欧元区的忧虑升温,希腊银行业资金流失速度明显增加.
两名银行业人士表示,过去几日以来,希腊主要银行日均存款流失规模达5-8亿欧元.随着6月17日大选逼近,流失速度还在增加,周二增幅明显扩大.
中小型银行存款流失规模较小,每日1,000-3,000万欧元.
"这包括提现和电汇转账,以及将资金投入货币市场基金、德国公债、美国公债和欧洲投资银行债,"一名要求匿名的银行业人士表示.
希腊或被迫退出欧元区,重新启用较疲软的德拉克马(Drachma)的忧虑,令企业惊觉他们的存款价值可能会大幅缩水,从而纷纷取出存款.
另一名希腊银行业人士表示,存款流失情况可控,规模相当于欧洲央行提供的紧急流动性支持(ELA).
"我们每天流出的资金规模稳定且可控,并以ELA额度来支应,"这名银行业人士表示.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张明钧
路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
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