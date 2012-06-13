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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 17:28 BJT

〔冰岛央行〕将指标利率上调至5.75%,称通胀前景高于可接受程度

路透斯德哥尔摩6月13日电---冰岛央行周三将指标利率上调25个基点至5.75%,称通胀前景较能够接受的程度来得高,并称全球经济的不确定性已经在最近几周上扬.

冰岛央行在5月会议时已将七日担保放款利率升至2010年来新高的5.5%,并称除非通胀在未来数月放缓,否则仍可能升息.

"全球经济不确定性在近几周升高,不只是因为欧洲的金融危机."该行发表声明只出.

"这对国内经济及通胀前景造成额外的不确定性.近期而言,货币政策可能需要对严重影响冰岛产出成长及通胀的情势发展作出回应."(完)

--编译 张明钧;审校 田建华

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