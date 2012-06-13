〔冰岛央行〕将指标利率上调至5.75%,称通胀前景高于可接受程度

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透斯德哥尔摩6月13日电---冰岛央行周三将指标利率上调25个基点至5.75%,称通胀前景较能够接受的程度来得高,并称全球经济的不确定性已经在最近几周上扬.
冰岛央行在5月会议时已将七日担保放款利率升至2010年来新高的5.5%,并称除非通胀在未来数月放缓,否则仍可能升息.
"全球经济不确定性在近几周升高,不只是因为欧洲的金融危机."该行发表声明只出.
"这对国内经济及通胀前景造成额外的不确定性.近期而言,货币政策可能需要对严重影响冰岛产出成长及通胀的情势发展作出回应."(完)
--编译 张明钧;审校 田建华
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。