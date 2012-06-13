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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 17:28 BJT

〔欧元债市〕意大利一年期国库券得标利率为3.972%,为12月以来最高

路透米兰6月13日电---意大利周三进行了一年期国库券标售,得标利率为3.972%,高于前一次标售利率并且创下六个月高位,因市场对于该国高负债情况的可持续性深感忧虑.

一个月前,意大利一年期国库券利率为2.34%.

意大利本次发行了65亿欧元的一年期国库券,得标倍数为1.7倍.(完)

--编译 高琦;审校 王冠中

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