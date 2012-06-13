〔荷兰经济〕今年下半年将现温和复苏,但须重点应对赤字问题--OECD

中国信用债：16中城建MTN1付息存在不确定性，因融资受限流动性存在压力
路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
路透阿姆斯特丹6月13日电---经济合作暨发展组织(OECD)周三表示,受衰退困扰的荷兰经济今年稍晚将迎来温和复苏,但在满足欧盟预算赤字目标上将面临相当大的挑战.
OECD的最新展望预计,2012年荷兰经济料萎缩0.6%,2013年或增长0.7%,明年荷兰预算赤字料将达到相当于国内生产总值(GDP) 3%的欧盟目标.
该预估与荷兰央行本周发布的预估相符,OECD还主要提议该国进行劳动力和楼市改革,这也呼应了经济学家此前的看法,后者曾指出,针对这些领域存在结构性弱点,须立即采取行动.
OECD表示,荷兰经济将会在2012年下半年重回复苏,这将使该国摆脱近期的疲弱态势.
OECD还警告称,家庭债务高企及楼市疲弱或继续压抑民间消费,并阻碍劳动力流动.
OECD称,在围绕退休金、房价和金融财富的不确定性开始消退前,荷兰的民间消费或将继续承压.
其他下行风险包括国际贸易出现更深且更持久的萎缩,及欧元区危机延续.(完)
--编译 丁琦;审校 王冠中
路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
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