〔中国汇市〕人民币即期小幅收跌仍弱于中间价,因美元买需显旺(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增更多交易员评论和报价)
* 人民币即期逆转早盘涨势小幅收跌
* 美元买盘旺,人民币即期持续弱于中间价
* 汇价较中间价跌幅连续第六日高于0.7%
* 投资者持续聚焦欧元区最新动向
路透上海6月14日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四逆转早盘涨势小幅收跌.美国经济数据疲弱,加大美联储推出刺激政策的可能性;而隔夜海外投资者削减欧元空仓,令其获得提振,人民币中间价亦顺势高开.不过因购汇盘仍旺,即期汇价上行动力不足,且持续弱于中间价.
上海一银行交易员称,"下午有油(企购汇)盘出来,临近月末、季末和半年末,这三个时点(集中在)一起,可能购汇的力量稍强一些."
不过她认为,虽然购汇需求令人民币在6月末之前面临短期压力,但近期海外美元走势趋弱,中间价定位也趋于稳定,人民币继续调整的空间较为有限.
北京一银行交易员亦指出,近期中间价与美元指数.DXY之间具有很强的相关性.机构也多将聚焦点放在欧元区最新动向,包括意大利公债标售,以及周末的希腊选举.
"(美元兑人民币)下也下不去,上去离涨停也比较近,上也上不去.整体就这样横着了,"他认为.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
-------------------------------------------------------------------
6.3703 6.3600 6.3711 6.3191 6.3271 6.3691
美元买盘偏多令市场重心下移,即期汇价较中间价跌幅已连续第六个交易日高于0.7%,今日最大曾至0.82%.上述交易员表示,央行汇改的目的就是由供求关系决定汇率.只要不出现买不到美元,汇价频繁触及1%边界的极端情况,央行就不会有太多干预的动作.
以下为北京时间16:38,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4190/10 6.4180
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3695/05 6.3675
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水320点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4023元.
美国5月零售销售连续第二个月下降,生产者物价指数(PPI)降幅为三年来最大,令美国联邦储备理事会(美联储)采取进一步行动以支撑脆弱经济的可能性增大.[ID:nSB1608600]
东京汇市欧元兑美元周四微涨,延续此前两日由空头回补引发的涨势,因在周日至关重要的希腊大选举行前,交易商大举削减空仓.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 冉莹/边竞; 审校 林高丽
人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]
人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]
人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]
全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]
人民币外汇期权 <CN/CONTC10>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。