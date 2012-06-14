〔中国汇市〕人民币即期小幅收跌仍弱于中间价,因美元买需显旺(更新版)

(新增更多交易员评论和报价)

* 人民币即期逆转早盘涨势小幅收跌

* 美元买盘旺,人民币即期持续弱于中间价

* 汇价较中间价跌幅连续第六日高于0.7%

* 投资者持续聚焦欧元区最新动向

路透上海6月14日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四逆转早盘涨势小幅收跌.美国经济数据疲弱,加大美联储推出刺激政策的可能性;而隔夜海外投资者削减欧元空仓,令其获得提振,人民币中间价亦顺势高开.不过因购汇盘仍旺,即期汇价上行动力不足,且持续弱于中间价.

上海一银行交易员称,"下午有油(企购汇)盘出来,临近月末、季末和半年末,这三个时点(集中在)一起,可能购汇的力量稍强一些."

不过她认为,虽然购汇需求令人民币在6月末之前面临短期压力,但近期海外美元走势趋弱,中间价定位也趋于稳定,人民币继续调整的空间较为有限.

北京一银行交易员亦指出,近期中间价与美元指数.DXY之间具有很强的相关性.机构也多将聚焦点放在欧元区最新动向,包括意大利公债标售,以及周末的希腊选举.

"(美元兑人民币)下也下不去,上去离涨停也比较近,上也上不去.整体就这样横着了,"他认为.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3703 6.3600 6.3711 6.3191 6.3271 6.3691

美元买盘偏多令市场重心下移,即期汇价较中间价跌幅已连续第六个交易日高于0.7%,今日最大曾至0.82%.上述交易员表示,央行汇改的目的就是由供求关系决定汇率.只要不出现买不到美元,汇价频繁触及1%边界的极端情况,央行就不会有太多干预的动作.

以下为北京时间16:38,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4190/10 6.4180

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3695/05 6.3675

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水320点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4023元.

美国5月零售销售连续第二个月下降,生产者物价指数(PPI)降幅为三年来最大,令美国联邦储备理事会(美联储)采取进一步行动以支撑脆弱经济的可能性增大.[ID:nSB1608600]

东京汇市欧元兑美元周四微涨,延续此前两日由空头回补引发的涨势,因在周日至关重要的希腊大选举行前,交易商大举削减空仓.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 冉莹/边竞; 审校 林高丽

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