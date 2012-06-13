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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 17:30 BJT

〔中港股市〕沪港两市双双收高,思捷环球受CEO离职影响大跌

* 恒指涨0.8%,恒生国企指数涨1.5%

* 沪综指涨1.3%,沪深300股指涨1.6%

* 思捷环球重挫20%,因CEO离职

* 中国保险股上涨

路透香港6月13日电---香港和大陆股市周三双双在清淡交投中收高,中资保险股领涨,不过思捷环球的大跌限制了指标股指的涨幅.

恒生指数.HSI收高0.8%.恒生国企指数.HSCE收涨1.5%.

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