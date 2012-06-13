〔中国债市〕流动性显趋紧迹象压制利率产品表现,信用债则稍好

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透北京6月13日电---中国银行间债市周三现券市场走势出现分化.年中考核时点渐行渐近,流动性显趋紧迹象,利率产品收益率略有上翘;信用产品表现则相对较好,除部分短融外多数券种略有走强.
"开盘的时候收益率反弹幅度比较大,后来买盘活跃了些,收益率下来了一点,但整体是上行的,2-3个bp."上海一券商交易员称,回购利率出现明显上行,离年中越来越近,资金面可能出现紧张的担忧压制利率产品表现.
他认为,虽然以中长端为代表的利率债连续数日维持收益率上攻之势,但当前判断市场已出现趋势性反转言之过早,未来待静心观察一两个月的单月宏观数据以给予进一步指引.
中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三持续上涨.本月5日例行上缴存款准备金后,资金面已较脆弱,且恰逢半年度考核关口,流动性渐行渐"紧".加之大型银行存款流失严重,进一步推升资金成本.[ID:nSB1606792]
两位消息人士周三向路透表示,中国银行间市场交易商协会昨日召开会议,拟将一年期以内短期融资债券发行单独视作货币市场工具,而不再纳入净资产40%发行限额限制.[ID:nSB1606936]
上述交易员就此表示,如果上述消息兑现,势必增大相应期限券种的供应量,料由此推动短债收益率反弹.
剩余期限约4.68年的固息国债120003券最新双边报价tCN120003=CFXM为2.9200%/2.9050%,上日尾盘为2.8600/2.8450%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.5041 2.6990
上日 2.3998 2.5528
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.5267/2.4700
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2120/2.1528
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7321/2.6611(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 康熙泽; 审校 曹巍浩/曾祥进
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路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。