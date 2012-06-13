〔中国债市〕流动性显趋紧迹象压制利率产品表现,信用债则稍好

路透北京6月13日电---中国银行间债市周三现券市场走势出现分化.年中考核时点渐行渐近,流动性显趋紧迹象,利率产品收益率略有上翘;信用产品表现则相对较好,除部分短融外多数券种略有走强.

"开盘的时候收益率反弹幅度比较大,后来买盘活跃了些,收益率下来了一点,但整体是上行的,2-3个bp."上海一券商交易员称,回购利率出现明显上行,离年中越来越近,资金面可能出现紧张的担忧压制利率产品表现.

他认为,虽然以中长端为代表的利率债连续数日维持收益率上攻之势,但当前判断市场已出现趋势性反转言之过早,未来待静心观察一两个月的单月宏观数据以给予进一步指引.

中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三持续上涨.本月5日例行上缴存款准备金后,资金面已较脆弱,且恰逢半年度考核关口,流动性渐行渐"紧".加之大型银行存款流失严重,进一步推升资金成本.[ID:nSB1606792]

两位消息人士周三向路透表示,中国银行间市场交易商协会昨日召开会议,拟将一年期以内短期融资债券发行单独视作货币市场工具,而不再纳入净资产40%发行限额限制.[ID:nSB1606936]

上述交易员就此表示,如果上述消息兑现,势必增大相应期限券种的供应量,料由此推动短债收益率反弹.

剩余期限约4.68年的固息国债120003券最新双边报价tCN120003=CFXM为2.9200%/2.9050%,上日尾盘为2.8600/2.8450%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.5041 2.6990

上日 2.3998 2.5528

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.5267/2.4700

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2120/2.1528

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7321/2.6611(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>