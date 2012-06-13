版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 17:59 BJT

《中国企业债发行日程表》--6月13日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率     主体评级  发行时间       主承销商
            (亿元人民币) 
=====================================================================================
*仪征市城市      8         7         7.78%          AA-    6/14-20        国金证券
 建设发展公司        (第三至七年末分别偿还20%的本金)       
=====================================================================================
*信阳华信       10         7         6.95%          AA     6/14-20        华英证券
 投资集团            (第三至七年末分别偿还20%的本金)      
=====================================================================================
*嘉兴经投        9         7         6.78%          AA     6/14-20        财通证券
                     (第三至七年末分别偿还20%的本金)                    
=====================================================================================
芜湖经济技术     7         6         6.70%          AA     6/8-14         国信证券
开发区投资公司  10        10         6.90%    (由芜湖市建设投资有限公司提供担保)
  (六年期第三年末起每年偿还25%本金;10年期第3到6年末每年偿还10%,第7年末起每年偿还15%本金)
=====================================================================================
合肥海恒投资    12         7         7.30%          AA     6/12-14        民生证券            
控股集团公司         (以土地使用权和房产做担保,第三至七年末分别偿还20%的本金)  
=====================================================================================
江阴城市         9         7         7.20%          AA     6/11-15        太平洋证券
建设投资公司         (第三至七年末分别偿还20%的本金)
=====================================================================================
锦州城投        13         7         7.08%          AA     6/13-19        民生证券
                     (第三至七年末分别偿还20%的本金)                      国开证券    
=====================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
=====================================================================================
 (无)
=====================================================================================

  注:*表示新增.(完)

  --整理 康熙泽; 审校 曹巍浩

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐