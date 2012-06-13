《中国企业债发行日程表》--6月13日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *仪征市城市 8 7 7.78% AA- 6/14-20 国金证券 建设发展公司 (第三至七年末分别偿还20%的本金) ===================================================================================== *信阳华信 10 7 6.95% AA 6/14-20 华英证券 投资集团 (第三至七年末分别偿还20%的本金) ===================================================================================== *嘉兴经投 9 7 6.78% AA 6/14-20 财通证券 (第三至七年末分别偿还20%的本金) ===================================================================================== 芜湖经济技术 7 6 6.70% AA 6/8-14 国信证券 开发区投资公司 10 10 6.90% (由芜湖市建设投资有限公司提供担保) (六年期第三年末起每年偿还25%本金;10年期第3到6年末每年偿还10%,第7年末起每年偿还15%本金) ===================================================================================== 合肥海恒投资 12 7 7.30% AA 6/12-14 民生证券 控股集团公司 (以土地使用权和房产做担保,第三至七年末分别偿还20%的本金) ===================================================================================== 江阴城市 9 7 7.20% AA 6/11-15 太平洋证券 建设投资公司 (第三至七年末分别偿还20%的本金) ===================================================================================== 锦州城投 13 7 7.08% AA 6/13-19 民生证券 (第三至七年末分别偿还20%的本金) 国开证券 ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 康熙泽; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》