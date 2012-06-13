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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 17:55 BJT

〔国际油市〕OPEC秘书长巴德里:油市"有点供应过度"

路透维也纳6月13日电---石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里表示,油品市场略为供过于求.

"市场有点供过于求."巴德里向记者表示;OPEC周四将召开例会.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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