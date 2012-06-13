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市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 17:49 BJT

〔标题新闻〕瑞士5月综合PPI下滑凸显央行对通缩风险的忧虑,周四会议料维持瑞郎汇率上限不变

* 生产者物价指数(PPI)

* 浏览具体数据请点选:[ID:nSB1607148]

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