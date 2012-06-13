〔基金产业〕日本共同基金资产价格现8个月来最大跌幅,因日圆走强

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透东京6月13日电---日本共同基金资产价值在5月缩水,幅度为8个月来最大,因日圆蹿升且全球股价下跌打击其表现,即使股票基金资金净流入规模为8月来最大.
日本投资信托协会的数据显示,国内信托投资基金规模缩小3.9万亿(兆)日圆,或6.4%,至57.32万亿日圆(7,209.6亿美元).
日圆兑欧元EURJPY=升9%,兑澳元AUDJPY=则升9.2%.
不过日本散户投资人当月仍将新资金投入房地产投资信托(REIT)基金及新兴市场基金,为连续第三个月资金净流入日本共同基金.
协会表示,共同基金5月资金净流入规模为3,235亿日圆,前月为4,051亿日圆.
5月股票型基金的净流入规模达6,162亿日圆,为2011年8月以来最大.
"近几个月来,资金净流入提速,但在投资绩效出现如此之下降后,我们需要密切关注本月和未来数月的形势,"协会副会长Fumio Inui在新闻发布会上表示.
日本共同基金市场规模为全球第八大,且大于土耳其经济总量.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张明钧
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。