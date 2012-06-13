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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 18:29 BJT

〔基金产业〕日本共同基金资产价格现8个月来最大跌幅,因日圆走强

路透东京6月13日电---日本共同基金资产价值在5月缩水,幅度为8个月来最大,因日圆蹿升且全球股价下跌打击其表现,即使股票基金资金净流入规模为8月来最大.

日本投资信托协会的数据显示,国内信托投资基金规模缩小3.9万亿(兆)日圆,或6.4%,至57.32万亿日圆(7,209.6亿美元).

日圆兑欧元EURJPY=升9%,兑澳元AUDJPY=则升9.2%.

不过日本散户投资人当月仍将新资金投入房地产投资信托(REIT)基金及新兴市场基金,为连续第三个月资金净流入日本共同基金.

协会表示,共同基金5月资金净流入规模为3,235亿日圆,前月为4,051亿日圆.

5月股票型基金的净流入规模达6,162亿日圆,为2011年8月以来最大.

"近几个月来,资金净流入提速,但在投资绩效出现如此之下降后,我们需要密切关注本月和未来数月的形势,"协会副会长Fumio Inui在新闻发布会上表示.

日本共同基金市场规模为全球第八大,且大于土耳其经济总量.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张明钧

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