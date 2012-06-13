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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 18:32 BJT

〔伦敦期市〕阿拉比卡咖啡期货跌至两年新低

路透伦敦6月13日电---阿拉比卡咖啡期货KCc2周三跌至两年低位,因受巴西的大量收成即将入市,及欧债危机疑虑打压.

1010GMT,9月咖啡期货下跌0.1美分,或0.06%,报每磅1.5520美元,盘中稍早曾跌至1.5460美元.(完)

--编译 蔡美珍;审校 丁琦

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