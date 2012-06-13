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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 18:26 BJT

〔国际油市〕油价低于100美元对利比亚而言非常痛苦--石油部长

路透维也纳6月13日电---利比亚石油部长Abdulrahman Ben Yazza表示,油价低于100美元会损及利比亚的重建.

"我对油价跌势非常担忧,价格低于100美元对利比亚来说会非常痛苦,"他在石油输出国组织(OPEC)主办的产业会议上向路透表示.

指标布兰特原油报约每桶97美元,低于3月高点近128美元.(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

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