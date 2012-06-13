〔东南亚股市〕炼油商拖累泰国股市下跌,新加坡股市亦收低

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透曼谷6月13日电---多数东南亚股市周三下跌,因欧债危机担忧加剧,令周末希腊大选前投资者保持观望.泰国和新加坡股市领跌.
泰国股市.SETI收低0.4%,报1,158.22点.炼油商Thai Oil Pcl (TOP.BK)大跌4%,因市场担忧其第二季业绩.
新加坡股市.FTSTI收低0.4%,报2,786.88点.
马来西亚股市.KLSE和印尼股市.JKSE较前一日收盘几无变化,分别小涨0.01%和0.2%.越南股市.VNI收低0.13%,菲律宾股市.PSI收高0.7%.周二菲律宾股市因市场假期休市.
印尼水泥股上涨,因国内水泥销售强劲.Semen Gresik Tbk (SMGR.JK)跳涨3.2%;Holcim Indonesia Tbk (SMCB.JK)上涨2.1%.
券商Macquarie Research称,Semen Gresik评级为首选.
1020GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
--------------------------------------------------------------
新加坡 .FTSTI 2786.88 -10.20 -0.36 +5.31 2646.35
马来西亚 .KLSE 1576.23 0.16 +0.01 +2.97 1530.73
泰国 .SETI 1158.22 -4.71 -0.41 +12.96 1025.32
印尼 .JKSE 3860.46 7.88 +0.20 +1.01 3821.99
菲律宾 .PSI 5109.61 33.76 +0.67 +16.87 4371.96
越南 .VNI 427.61 -0.55 -0.13 +21.64 351.55
--------------------------------------------------------------
(完)
--编译 田建华;审校 蔡美珍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。