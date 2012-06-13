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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 18:33 BJT

〔东南亚股市〕炼油商拖累泰国股市下跌,新加坡股市亦收低

路透曼谷6月13日电---多数东南亚股市周三下跌,因欧债危机担忧加剧,令周末希腊大选前投资者保持观望.泰国和新加坡股市领跌.

泰国股市.SETI收低0.4%,报1,158.22点.炼油商Thai Oil Pcl (TOP.BK)大跌4%,因市场担忧其第二季业绩.

新加坡股市.FTSTI收低0.4%,报2,786.88点.

马来西亚股市.KLSE和印尼股市.JKSE较前一日收盘几无变化,分别小涨0.01%和0.2%.越南股市.VNI收低0.13%,菲律宾股市.PSI收高0.7%.周二菲律宾股市因市场假期休市.

印尼水泥股上涨,因国内水泥销售强劲.Semen Gresik Tbk (SMGR.JK)跳涨3.2%;Holcim Indonesia Tbk (SMCB.JK)上涨2.1%.

券商Macquarie Research称,Semen Gresik评级为首选.

1020GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2786.88 -10.20 -0.36 +5.31 2646.35

马来西亚 .KLSE 1576.23 0.16 +0.01 +2.97 1530.73

泰国 .SETI 1158.22 -4.71 -0.41 +12.96 1025.32

印尼 .JKSE 3860.46 7.88 +0.20 +1.01 3821.99

菲律宾 .PSI 5109.61 33.76 +0.67 +16.87 4371.96

越南 .VNI 427.61 -0.55 -0.13 +21.64 351.55

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(完)

--编译 田建华;审校 蔡美珍

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