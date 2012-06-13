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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 18:55 BJT

〔国际油市〕欧盟能源执委预计欧盟不会取消或推延对伊朗船运保险的禁令

路透维也纳6月13日电---欧盟能源执委Guenther Oettinger周二表示,预计欧盟不会取消或推延将于7月1日起实施的对伊朗船运保险的禁令.(完)

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