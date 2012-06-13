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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 19:04 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收高,但欧洲疑虑仍遏制买兴

路透东京6月13日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周三收高1.5%,因亚洲股市小幅走升,但挥之不去的欧洲担忧遏制买兴.本周稍早胶价触及两年半低点.

西班牙银行业抒协议缺乏细节,且市场担心该协议或进一步加剧西班牙公共债务形势,并迫使其寻求类似希腊的救援,这些均令市场风险偏好受到压制.

另外,希腊将在本周末举行选举,其结果或决定希腊在欧元区的去留.

东京工业品交易所(TOCOM)交投最活跃的11月期胶<0#2JRU:>JRUc6收高3.6日圆,报每公斤242.6日圆.该合约本周一度触及232.2日圆低点,为指标合约自2009年11月以来的最低价位.

上海期胶主力9月合约<0#SNR:> SNRU2收高65元人民币,报每吨22,340元.

新加坡商品交易所7月橡胶合约<0#STF:>持平在每公斤285.40美分.(完)

--编译 隋芬;审校 王洋

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