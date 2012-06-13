〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收高,但欧洲疑虑仍遏制买兴

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透东京6月13日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周三收高1.5%,因亚洲股市小幅走升,但挥之不去的欧洲担忧遏制买兴.本周稍早胶价触及两年半低点.
西班牙银行业抒协议缺乏细节,且市场担心该协议或进一步加剧西班牙公共债务形势,并迫使其寻求类似希腊的救援,这些均令市场风险偏好受到压制.
另外,希腊将在本周末举行选举,其结果或决定希腊在欧元区的去留.
东京工业品交易所(TOCOM)交投最活跃的11月期胶<0#2JRU:>JRUc6收高3.6日圆,报每公斤242.6日圆.该合约本周一度触及232.2日圆低点,为指标合约自2009年11月以来的最低价位.
上海期胶主力9月合约<0#SNR:> SNRU2收高65元人民币,报每吨22,340元.
新加坡商品交易所7月橡胶合约<0#STF:>持平在每公斤285.40美分.(完)
--编译 隋芬;审校 王洋
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。